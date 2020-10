Ecuele-Manga : “On a eu des occasions, mais il ne faut pas les manquer contre le PSG”

Bruno Ecuele-Manga, capitaine de Dijon, a fait savoir après le match que son équipe avait très mal débuté son match lors de la défaite face au PSG (4-0). Mais il regrette aussi les occasions manquées de son équipe qui aurait pu faire douter les Parisiens.

“On a eu des occasions, mais il ne faut pas les manquer contre une équipe comme Paris. On a très mal commencé le match. On manquait de maîtrise dans leurs 16 mètres, note Ecuele-Manga au micro de Canal +. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On s’est créé des occasions. On n’a pas été récompensés. L’entrée de Mbappé ? On ne peut plus lutter. Ils ont lui et Neymar, qui à chaque fois peuvent faire la différence. On a été bien en place, mais on a parfois manqué de lucidité. C’est toute l’équipe qui est aujourd’hui triste du 4-0.“