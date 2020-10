Emery explique que Kylian Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid quand il était en poste au PSG

La rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid est un serpent de mer bien connu des supporters parisiens et ce, depuis l’arrivée de l’ancien monégasque dans la capitale française à l’été 2017. Une rumeur qui a été alimentée par Unai Emery au micro de Radio Marca.

En effet, l’actuel coach de Villareal, en poste au PSG entre 2016 et 2018, a expliqué que Kylian Mbappé avait dans l’intention de rallier le Real Madrid lorsqu’il était entraîneur parisien : “Quand j’étais à Paris, Kylian Mbappé envisageait sérieusement d’aller au Real Madrid. Il était très enthousiasmé à l’idée de jouer pour le Real Madrid parce qu’il apprécie ce club et qu’il considère que c’est le plus grand club du monde.”