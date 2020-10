Erding : “Je ne comprends pas ce choix de Tuchel”

Mevlüt Erdinç (33 ans), ex avant-centre du PSG (2009-2012) et de Basaksehir (2017-2018) a suivi avec intérêt l’opposition européenne hier soir et la victoire parisienne 2-0. Il a été déçu par le PSG et explique ne pas comprendre le placement de Marquinhos par Thomas Tuchel au milieu de terrain.

“Le PSG m’a déçu collectivement. J’ai même trouvé Basaksehir plus brillant dans son fonds de jeu, plus dangereux jusqu’à l’ouverture du score, qui leur a mis un coup sur la tête. Je m’attendais à une plus grande maîtrise du PSG. Les Parisiens ont été dangereux grâce à Mbappé et Kean. Pour le reste, Navas les maintient dans le match”, analyse l’attaquant de Fatih Karagümrük (D1 turque) dans L’Equipe. “Marquinhos est-il à sa place au milieu ? C’est du gâchis ! Marquinhos doit être le patron de cette équipe, mais en défense. C’est là qu’il est leader. Au milieu, il perd de son influence. Je ne comprends pas ce choix de Tuchel. Il pouvait le justifier avant pour dépanner, pour bricoler quand il n’y avait pas Danilo Pereira. Marquinhos a paru encore en manque de repères, surtout en première mi-temps. Il aura le leadership de cette équipe mais en défense centrale. C’est lui qui incarne la relève de Thiago Silva dans tous les domaines.”