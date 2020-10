Et Choupo-Moting serait en “contacts avancés” avec le Bayern (TF)

Le FC Bayern a besoin d’une doublure à Robert Lewandowski (32 ans) et il est parti, selon la chaîne Téléfoot, pour signer l’attaquant camerounais et allemand… Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans), libre de contrat depuis le Final 8 avec le PSG. Remarqué dans le costume de sauveur en Ligue des champions avec le Paris SG en marquant contre l’Atalanta, et il aurait presque pu marquer aussi contre le Bayern en finale, en fin de match. De quoi donner des idées aux Bavarois. Sans club, Eric Maxim Choupo-Moting est actuellement dans sa ville natale de Hambourg et il s’entraîne avec son père.