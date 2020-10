Eyraud se félicite qu’Alvaro n’ait pas porté plainte contre Neymar

Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille, était l’invité de “Top of the foot” sur RMC. Interrogé sur la polluante affaire Alvaro-Neymar générée par l’immonde Classico de la troisième journée, le dirigeant phocéen s’est félicité du choix de son défenseur de ne pas porter plainte contre le numéro 10 du PSG…

“On ne force pas les joueurs à adopter une attitude plutôt qu’une autre”, a expliqué Jacques-Henri Eyraud concernant le choix d’Alvaro qui un temps a clamé qu’il porterait plainte contre Neymar pour diffamation. “Évidemment qu’Alvaro n’est pas un joueur raciste. J’ai vu un homme blessé, touché, effondré, par rapport à ce qu’il s’était dit de lui. Je suis heureux qu’on ait reconnu qu’il n’y avait pas eu de preuve montrant qu’il avait dit des choses inacceptables et qu’il se concentre aujourd’hui sur le terrain en étant l’homme qu’il est. C’est-à-dire quelqu’un de bien fondamentalement. Ne serait-ce que parce que nos supporters ne l’accepteraient pas. Un joueur étant coupable d’actes de racisme serait immédiatement ostracisé et rejeté par nos supporters. On est le club de l’antiracisme. Le club de la diversité. Un club qui est fidèle à la diversité du monde et qui est conscient que sa diversité fait la richesse de notre ville et aussi de notre football.” Des colombes se sont ensuite envolées sur Marseille.