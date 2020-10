Féminines – La composition du PSG face à Soyaux

Ce dimanche après-midi à 12h45 (Canal Plus Sport), les Féminines du PSG (2e, 13 pts) se déplacent sur la pelouse de l’ASJ Soyaux Charente (9e, 6 pts) dans le cadre de la 6ème journée de D1 Arkema. Et pour leur dernier match avant la trêve internationale, les Parisiennes voudront s’imposer afin de rester en contact avec l’Olympique Lyonnais, leader (18 pts) et vainqueur de Guingamp (4-0) vendredi dernier. Pour cette rencontre, Olivier Echouafni a réservé quelques surprises dans son onze de départ (4-4-2). Après plus d’un mois d’absence, Grace Geyoro fait son retour dans onze titulaire. Sandy Baltimore débutera dans le rôle de latérale gauche. Enfin Marie-Antoinette Katoto occupera le couloir gauche de l’attaque parisienne. Signe Bruun et Jordyn Huitema formeront le duo d’attaque. Kadidiatou Diani et Nadia Nadim débuteront sur le banc.

XI du PSG (4-4-2) : Endler – Lawrence, Cook, Paredes, Baltimore – Katoto, Geyoro, Formiga, Däbritz – Bruun, Huitema.

Remplaçantes : Voll, Dudek, Morroni, Simon, Luana, Diani, Nadim.