Féminines – Le PSG s’impose à Dijon (0-3)

Ce dimanche après-midi, la section féminine du PSG se déplaçait sur la pelouse du Dijon FCO pour le compte de la 4e journée de D1 Arkema. Après un nul et deux succès, les filles d’Olivier Echouafni se devaient d’enchaîner à l’extérieur.

Et les Parisiennes se sont imposées sur le score de 0-3. Après une première période très largement dominée par les joueuses d’Olivier Echouafni, malgré un manque d’occasion criant, les Rouge et Bleu ont su faire la différence lors du second acte en quelques minutes grâce à des réalisations signées Luana et Sandy Baltimore, respectivement à la 54e et à la 59e minute de jeu. En toute fin de partie, à la 90e, la titie parisienne Sandy Baltimore y a été de son doublé pour le 0-3.

Le XI du PSG : Enler – Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni – Luana, Formiga – Diani, Nadim, Baltimore – Katoto