Fernandez : “Sur le papier, j’aime bien ce mercato”

Le mercato estival est désormais terminé. L’heure du bilan a donc sonné. Dans la dernière ligne droite, le PSG a passé la vitesse supérieure et a enregistré l’arrivée de trois nouvelles recrues après Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier. Ainsi, Moise Kean (prêt en provenance d’Everton), Danilo Pereira (prêt avec option d’achat) et Rafinha (libre) ont débarqué dans les dernières heures de cette fenêtre des transferts. Luis Fernandez apprécie la tournure des événements pour le PSG. Pour l’ancien joueur et entraîneur, on est pas loin d’un mercato réussi malgré le contexte actuel.

“Le désir des uns et des autres était de se renforcer. Cela a été fait. J’ai vu jouer Moise Kean en Italie et à Everton, où il était un peu moins bien, mais c’est une question d’adaptation. C’est un renfort de qualité. Au milieu de terrain, la volonté était de trouver une sentinelle pour laisser Marquinhos derrière, explique Luis Fernandez dans les colonnes du Parisien. Recruter Danilo Pereira, le capitaine de Porto, international portugais, c’est très prometteur. J’ai bien aimé les débuts de Florenzi face à Marseille. (…) Sur le papier, j’aime bien ce mercato. Surtout qu’en arrivant dans un club qui vient de disputer la finale de la Ligue des champions, les recrues vont avoir un surplus de motivation et vont devoir élever leur niveau“, juge encore Fernandez.