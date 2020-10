Fernandez : “Trop facile de dire qu’il aurait fallu faire ça au lieu de ça”

L’après-match PSG-Manchester United (1-2) se concentre sur un homme : Thomas Tuchel. L’entraîneur parisien est sous le feu des critiques. Luis Fernandez, ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG, entend lui proposer des explications aux choix de l’Allemand.

“Moi je considère que Neymar ne doit pas jouer sur un côté, mais plutôt dans l’axe et dans un 4-2-3-1. Dans cette position il peut faire la différence. Mais le Neymar d’aujourd’hui, n’est pas le grand Neymar que l’on a connu il y a quelques mois. Tout comme Di Maria d’ailleurs. Ils sont en manque de compétition, en manque de rythme et pour moi ils ont des circonstances atténuantes”, commente Luis Fernandez dans L’Equipe. “Peut-être que Tuchel a renforcé son milieu de terrain pour que Neymar, Di Maria et Mbappé aient moins d’efforts à faire. C’est son choix et moi je ne peux pas me permettre de critiquer le choix d’un entraîneur. C’est trop facile après un match de dire qu’il aurait fallu faire ça au lieu de ça. Peut-être Tuchel a-t-il voulu aussi tenir compte des blessures et de la forme de chacun. […] Je reconnais qu’il y a encore beaucoup de manques dans cette équipe. Notamment dans la récupération et l’occupation du terrain. Sois-tu occupes le terrain dans une position basse, soit dans une position haute. Et dans ce match là, ce n’était ni haut ni bas. Dans cette équipe, également, il n’y a pas onze joueurs qui défendent. Mbappé Neymar et Di Maria ne défendent pas. C’est pour ça, à mon avis qu’il a choisi trois milieux en début de rencontre pour récupérer des ballons.”