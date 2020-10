Florenzi : “Nous avons une équipe moins française que les autres”

Ce vendredi soir (21h), en clôture de la sixième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit sur sa pelouse le SCO Angers. À la veille de cette confrontation, la dernière recrue parisienne Alessandro Florenzi s’est présenté devant devant la presse. L’Italien est revenu sur son intégration dans le groupe, sa nouvelle vie à Paris et ses ambitions. Extraits choisis.

Le discours de Thomas Tuchel avant de venir :

J’ai parlé avec Thomas Tuchel dès la signature de mon contrat. Avant j’vais parlé avec Leonardo, du contexte parisien et ce que l’équipe attendait de moi. Mais la première personne avec qui j’ai parlé après la signature, c’est le coach. Nous sommes tous les deux très heureux que je sois là.

Le niveau de la Ligue 1 :

C’est un championnat plus physique qu’en Italie même si nous avons une équipe moins française que les autres, mais avec une très bonne attaque. Je suis certain qu’on va pouvoir jouer à un très bon niveau tout le reste de la saison !

Les incidents après PSG-OM et l’image donnée à l’international :

Ce n’était pas un bon exemple mais ça ne veut pas dire que c’est toujours le cas. C’est déjà arrivé en Italie, en Espagne et partout en Europe. Aujourd’hui nous sommes des exemples pour les enfants, il faut donc donner le meilleur sur le terrain.

Sa nouvelle vie à Paris, son lien avec Marco Verratti et son avis sur l’effectif :

Verratti est une référence pour moi car on se connait de puis longtemps. Nous sommes très bons amis et il m’aide beaucoup. La ville de Paris est magnifique. Je vais désormais y vivre, donc ça change des moments où je passais seulement quelques jours en vacances. Neymar et Mbappé ? Ils font parti des meilleurs du monde mais pas que, nous avons Di Maria, Icardi, Marquinhos, Verratti… Beaucoup de matches nous attends et on veut jouer le mieux possible pour retrouver la tête de la Ligue 1 !

Le manque d’efficacité devant le but du PSG :

Nous avons eu beaucoup d’occasions contre Reims. Si on se crée beaucoup d’occasions c’est que c’est bon signe.

Ses caractéristiques :

J’ai un jeu plutôt offensif. Mes caractéristiques s’expriment le mieux de l’autre moitié du terrain. L’entraineur est content de mes performances et j’espère continuer comme ça.

L’absence de Di Maria :

Il est facile de jouer avec lui car nous avons une bonne relation. Mais il y a d’autres très bons joueurs comme Sarabia et Draxler ! Ils n’ont pas les mêmes qualités mais ça reste des bons joueurs avec qui je peux jouer.

Le tirage au sort de la C1 et les équipes italiennes :

S’il y a une équipe à éviter, ce serait l’Inter qui a réalisé un bon mercato. L’Atalanta avait mis en difficulté les équipes italiennes et le PSG. Cette équipe est agressive grâce à Giasperini qui a transformé cette équipe. La Lazio a un très bon joueur avec Immobile qui a remporté le soulier d’or. Mais s’il y avait vraiment une équipe à éviter, ce serait l’Inter.