Florenzi sur son intégration au PSG: “Les joueurs, le staff et les dirigeants m’ont mis à l’aise”

Recruté au poste de latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier, Alessandro Florenzi a réussi ses débuts au PSG avec en prime un but face au SCO Angers vendredi dernier (6-1). Le joueur de 29 ans a notamment impressionné par ses centres de qualité. Actuellement présent avec la sélection italienne, le néo Parisien a été questionné sur son intégration réussie au sein du club de la capitale.

“Ils m’ont mis à l’aise, les joueurs, le staff, les dirigeants. Et de caractère j’ai plutôt tendance à bien m’entendre avec tout le monde. Je suis content de découvrir une autre langue, après l’espagnol que j’ai parlé à Valence (prêté par l’AS Roma en janvier 2020), a déclaré Alessandro Florenzi en conférence de presse, dans des propos rapportés par lequipe.fr. Et sur le terrain, j’ai réussi à exprimer tout de suite mon jeu, cela doit aussi beaucoup au fait d’être avec certains des joueurs les plus forts au monde.”