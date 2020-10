France – Portugal : Kimpembe, Mbappé et Danilo Pereira titulaires ?

Nous sommes toujours en pleine trêve internationale et les Bleus vont jouer leur deuxième des trois matches prévus. Après sa brillante victoire en amicale face à l’Ukraine ce mercredi (7-1), l’équipe de France va disputer demain son troisième match de Nations League face au Portugal au Stade de France (21h00). Cette rencontre est déterminante pour la suite de la compétition puisque les deux équipes sont en tête de leur groupe avec le même nombre de points.

Pour cette affiche, Didier Deschamps va vouloir aligner ses meilleurs éléments et va donc faire appel aux joueurs parisiens. En effet selon de nombreux observateurs, le sélectionneur français devrait titulariser Presnel Kimpembe en défense centrale et Kylian Mbappé en attaque dans un 4-4-2. Le “titi” serait accompagné par Varane, Pavard et Hernandez, tandis que le numéro 7 parisien devrait former une doublette offensive avec Olivier Giroud. Rabiot, Kanté, Pogba et Griezmann composerait le milieu de terrain des Bleus.

Côté Portugais, les supporters Rouge & Bleu devraient voir jouer Danilo Pereira au coeur du jeu, puisqu’il est aussi annoncé comme titulaire pour ce choc.

XI probable de l’équipe de France : Lloris (cap.) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Rabiot, Kanté, Pogba – Griezmann – Giroud, Mbappé

XI probable du Portugal : Rui Patricio – Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro – William Carvalho (ou Moutinho), Danilo Pereira, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo (cap.)