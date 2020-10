France / Portugal : Kimpembe, Mbappé et Danilo titulaires

Ce soir (20h45), la France reçoit le Portugal dans le choc de la troisième journée de la Ligue des Nations. Les deux équipes ont remporté leurs deux premiers matches et sont donc en tête de leur groupe (Croatie et Suède). Large vainqueur de l‘Ukraine mercredi (7-1), la France voudra prendre sa revanche après la défaite à domicile lors de l’Euro 2016 contre les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui remportait son premier trophée majeur. De son côté, le Portugal reste sur un match nul contre l’Espagne (0-0), toujours en match amical. Lors de cette rencontre, les Portugais voudront montrer qu’ils sont l’une des meilleures équipes du monde. Didier Deschamps et Fernando Santos ont dévoilé leurs équipes, avec les trois Parisiens titulaires. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé côté France, Danilo Pereira côté Portugal.

Le XI de la France : Lloris (c) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Kanté, Rabiot, Pogba, Griezmann – Giroud, Mbappé

Remplaçants : Mandanda, Digne, Lenglet, Upamecano, Nzonzi, Camavinga, Tolisso, Aouar, Coman, Ben Yedder

Le XI du Portugal : Rui Patricio – Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro – Bruno Fernandes, Carvalho, Danilo Pereira, Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Remplaçants : Varela, Cancelo, Trincao, Jota, R.Silva, A.Silva, Sequeira, Moutinho, Neves, Renato Sanches