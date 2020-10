France – Ukraine : Kimpembe titulaire, Mbappé sur le banc

L’équipe de France sera opposé ce soir à l’Ukraine pour son premier match test avant deux rencontres de Nations League (21h00). Pour cette rencontre sans grands enjeux, le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de faire tourner son équipe et d’adopter un système de jeu plus classique en 4-4-2 après avoir joué les deux derniers matches en 3-5-2.

Le sélectionneur français a décidé de mettre Steve Mandanda dans les buts. La défense sera composée de Pavard, Upamecano, Kimpembe et Digne. Tolisso, Nzonzi, Camavinga et Aoaur formeront le milieu de terrain, qui sera en losange pour l’occasion. L’attaque se constituera d’une doublette Martial et Giroud, qui fêtera sa centième sélection. Kylian Mbappé débutera cette affiche sur le banc.

Le onze de l’équipe de France :

Mandanda – Pavard, Lenglet, Upamecano, Digne – Tolisso, Nzonzi, Camavinga – Aouar – Martial, Giroud

Le onze de l’équipe d’Ukraine :

Bushchan – Konoplya, Zabarny, Mykolenko, Mykhaylichenko – Kharatin, Makarenko – Yarmolenko, Malinovskyi, Zubkov – Shaparenko