Gabriel Menino vise le Barça, le PSG ou le Real Madrid

Milieu de terrain défensif international brésilien de 20 ans pouvant évoluer latéral droit, Gabriel Menino veut briller avec Palmeiras – avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024 – pour signer dans un des trois clubs majeurs à ses yeux : le Barça, le PSG ou le Real Madrid.

“C’est mon objectif et mon rêve de jouer en Europe, de faire partie d’une grande équipe européenne. Je me bats et je travaille dur ici à Palmeiras pour grandir et pour que, quand j’arrive là-bas, ce ne soit pas pour un an, mais pour construire une histoire, une carrière”, a déclaré Gabriel Menino dans une interview accordée à Fox Sports ce jeudi. “Je veux être une grande idole dans une équipe européenne, je veux devenir un joueur expérimenté, gagner plein de titres et réaliser mes rêves. Où ? Il y a Barcelone, de mon idole Messi. Le PSG de Neymar. Real Madrid. Les gros, non?”