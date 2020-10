Galli : “J’ai vu un PSG très concerné alors que le contexte n’est pas facile”

57% de possession de balle, 18 tirs au but dont 12 cadrés, 92% de passes réussies, le PSG a été performant vendredi soir au Parc des Princes face au Angers SCO, et cela s’est vu au tableau d’affichage (6-1). Carine Galli était au stade pour la chaîne L’Equipe. La journaliste trouve que le PSG a eu du mérite d’être autant impliqué dans un match de Ligue 1 bien humide, contre un faible Angers SCO, et devant un millier de personnes.

“J’ai vu des Parisiens très concernés alors que le contexte n’est pas facile, c’était presque un huis clos au Parc des Princes. Pour nous observateurs, ce n’était pas facile de s’intéresser au match, alors imaginez pour les joueurs… Pas de supporters, pas de répondant, c’est compliqué. Angers est venu à Paris pour défendre et il ne l’a même pas bien fait. Ce 5-4-1 d’Angers était vraiment décevant. Quand tu gagnes 6-1 et que ton dernier but est à la 84e minute, c’est que tu as fait un match sérieux du début à la fin” a commenté Carine Galli sur la chaîne sportive. “Le PSG n’a pas été toujours parfait mais il savait qu’il avait une telle supériorité sur son adversaire que c’était suffisant.“