Garétier et “la guerre ouverte” entre Tuchel et Leonardo

Avec son succès fleuve face au SCO d’Angers sur le score de 6-1, le Paris Saint-Germain a validé son quatrième succès de suite en Ligue 1. Mais ce qui a surtout retenu l’attention au sortir de ce match, c’est la déclaration de Leonardo, plutôt virulente, au sujet de Thomas Tuchel, celui-ci s’étant plaint du manque de recrue durant la fenêtre des transferts. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier s’est montré légèrement inquiet face à une entente loin d’être au beau fixe entre les deux hommes forts du PSG. Le journaliste parle même de “guerre ouverte” : “Avant même cette déclaration de Leonardo, on parlait déjà de clash entre les deux hommes. Là, je ne suis même pas sûr que l’un des deux reste avant la fin de la saison. Personnellement, je n’ai jamais vu, dans un grand club, un entraîneur et un directeur sportif se parler de la sorte et démontrer que c’est la guerre ouverte entre eux. Cela n’existe pas. De manière générale, quand on arrive à cette situation, c’est qu’il y en a au moins un des deux qui part et à relativement court terme”, a exposé Garétier.