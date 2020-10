Garétier : “Marquinhos au milieu va poser des gros problèmes de gestion”

Pour la 2e journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé, hier soir (2-0), sur la pelouse de L’İstanbul Başakşehir. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel avait renouvelé un onze de départ avec Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Un choix critiqué mais que l’entraîneur parisien a justifié. Pour Geoffroy Garétier, cela fausse la concurrence au sein de l’équipe car le club de la capitale est obligé de jouer avec un milieu à deux.

“Il y a cinq autres joueurs. Vous insistez avec un milieu de terrain à deux, il y a donc au PSG un fauteuil pour cinq (en compagnie de Marquinhos) : Verratti, Gueye, Paredes Hererra et Danilo, explique Garétier dans le Late Football Club. À partir du moment où Tuchel a autant de biens offensifs : Mbappé, Di Maria, Neymar, Icardi et Moise Kean qui va s’imposer petit à petit avec son rendement. Forcément, il sera obligé de faire ce milieu à deux, indique encore Garétier. Marquinhos est toujours au milieu de terrain, cela va poser des gros problèmes de gestion d’effectif. Les meilleurs joueurs possibles ne seront pas alignés. Je trouve ça absurde. (…) Ce choix est pénible et n’est pas explicable sur un plan sportif pur.“