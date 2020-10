Geyoro : “Ça fait énormément plaisir de retrouver les terrains”

Les Féminines du PSG se sont largement imposées hier soir à domicile dans le choc de la 5e journée de D1 Arkema face à Montpellier (4-0). Une victoire qui permet aux joueuses d’Olivier Echouafni de prendre leur distance avec un rival pour la Ligue des Champions et de prendre provisoirement la tête du championnat. Un match symbolique aussi pour Grace Geyoro qui faisait son retour sur les terrains après plus d’un mois d’absence. La milieu de terrain a laissé éclater sa joie de retrouver les terrains.

“Ça fait énormément plaisir. C’est vrai que j’ai eu une période difficile avec ma blessure. Aujourd’hui (hier, ndlr) j’ai fait mon retour, j’ai pu retrouver le terrain et les matches et la compétition. Je suis très contente, s’entousiasme Geyoro pour PSG TV. Mes coéquipières ? Elles ont fait une très grosse première mi-temps ce qui nous a permis de nous mettre à l’abri par la suite. Toutes les filles étaient au top et elles ont pu marquer beaucoup de buts, c’est ce qui est important pour nous.“