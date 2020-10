Gonzalez : “J’ai beaucoup parlé de ça, je ne veux plus parler de Neymar”

C’est le fait qui a marqué le Clasico le 13 septembre dernier et qui a ensuite alimenté la presse sportive du monde entier pendant plusieurs semaines, l’altercation entre Alvaro Gonzalez et Neymar. Le numéro 10 parisien accusant le défenseur central espagnol d’insultes racistes. Une affaire qui a été classée sans suite par la LFP, targuant qu’elle n’avait pas assez de preuves pour juger correctement l’affaire. Alvaro Gonzalez était ce vendredi en conférence de presse et il a expliqué ne plus vouloir parler de cette affaire. “J’ai beaucoup parlé de ça, maintenant je suis passé à autre chose. J‘ai besoin de parler de foot et le plus important c’est l’OM. Je veux parler de Lorient, de Ligue des Champions, et plus de Neymar.”