Gourcuff : “On ne peut pas jouer l’attaque à tout-va contre le PSG, ce n’est pas réaliste”

Après sa solide victoire en Ligue des champions, hier soir (2-0), le PSG enchaîne samedi soir (21h) avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Avant de recevoir le club de la capitale, Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris, était en conférence de presse. Extraits choisis.

Le groupe nantais et cette équipe du PSG

Gourcuff : “Il y a les 3 cas positifs au coronavirus qui seront absents : Andrei Girotto, Fabio et Sébastien Corchia. Kalifa Coulibaly reprend le travail individuel aujourd’hui, mais cela fait 2 semaines qu’il n’avait rien fait. Nicolas Pallois est suspendu. Limbombe est toujours en convalescence. C’est toujours mieux d’avoir une équipe compétitive. On est à la recherche de points. Le PSG arrive, on va se préparer au mieux et on va forcément aligner une équipe. C’est un début un peu difficile, parce qu’il y a eu une intersaison très particulière avec la Ligue des Champions. Ce n’était pas la meilleure façon d’aborder le championnat. Cela explique des résultats un peu décevants pour le PSG. Mais ils se sont remis en ordre de marche et restent sur 6 victoires. Ils ont quasiment deux équipes, ils peuvent jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des champions.“

L’absence de Neymar

Gourcuff : “Ce serait prétentieux de dire que l’on n’est pas content qu’il soit blessé, on ne choisit pas, mais c’est évident que Neymar sur le terrain est un danger supplémentaire. Mais ils ont tellement de joueurs de qualité que ce n’est pas un handicap majeur pour eux. Ils sont capables de faire face à de telles défections. Pour eux, c’est une péripétie.”

Marquinhos au milieu de terrain.

Gourcuff : “Il a prouvé qu’il pouvait jouer là. Les entraîneurs choisissent en fonction de l’effectif, des complémentarités. Marquinhos peut jouer dans les deux rôles sans problème. Après, le choix appartient à Tuchel. S’il dit qu’il compte sur lui à ce poste, c’est qu’il a une relation privilégiée avec lui. Chaque coach a ça. Si Tuchel le dit, c’est qu’il le ressent aussi. Les milieux, s’ils n’ont pas d’influence sur le jeu c’est embêtant. (…) Marquinhos, placé là, c’est une façon de rassurer l’équipe sur le plan défensif et dans l’équilibre, qu’ils jouent en 4-3-3 ou en 4-4-2. Je pense qu’avec les joueurs offensifs qu’ils ont, c’est important qu’ils aient un joueur qui sécurise dans ce secteur.“

Comment le FC Nantes compte embêter le PSG

Gourcuff : “L’organisation, c’est une chose. Il y a toujours un rapport de force. On ne peut pas jouer l’attaque à tout-va contre le PSG, ce n’est pas réaliste. On sait que l’on aura moins de possession et que l’on va défendre plus que dans un match lambda. Mais cela ne change pas notre approche, notre façon de voir les choses. L’organisation est au service du jeu et ça dépend du rapport de force. On aimerait avoir le ballon, on ne sait pas si on l’aura beaucoup.“