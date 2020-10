Gümüşdağ (président de Başakşehir) : “Le PSG est notre ami”

Alors que la tension est extrême entre la France et la Turquie, le PSG s’en va jouer à Istanbul contre le club repris et financé depuis 2014 par des proches du président Recep Tayyip Erdogan. Le timing est donc particulièrement mauvais. Le presque huis clos devrait permettre de sécuriser l’équipe parisienne. Göksel Gümüşdağ, président du Istanbul Başakşehir, club très jeune puisqu’il entame sa 7e saison, a pris la parole en cette veille de match européen face au PSG via l’agence Anadolu. Il a signifié que le PSG était un club ami pour désamorcer les tensions autour du match. “Quand vous regardez le match de Leipzig, il y a eu des erreurs individuelles, mais l’équipe n’a pas été écrasée. Elle a lutté de la meilleure des manières. Nous sommes dans notre 7e année, et nous sommes encore européen. Chaque année, nous progressons. On nous perçoit comme le club facile du groupe. Mais c’est du football, nous ne sommes pas trop gênés par le tirage. Tout cela est une expérience. Başakşehir est un club qui a 6 ans, et Dieu merci, nous vivons ce rêve aujourd’hui en Ligue des champions. Par conséquent, nous allons aller sur le terrain et faire tout ce que nous pouvons, accueillir le PSG de la meilleure façon possible. Le Paris Saint-Germain est notre ami, en particulier le président du club, Nasser. Par conséquent, nous serons très heureux de jouer un si grand club mondial.”