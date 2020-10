Guy Roux : “Depuis un certain temps Tuchel a un visage un peu faux”

Que veut Thomas Tuchel ? C’est la question que beaucoup se posent après son choix surprise samedi dans le onze du PSG contre Dijon : Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale. Guy Roux, légendaire entraîneur de l’AJA, n’y voit pas un choix sportif mais une manœuvre stratégique qui n’augure de rien de bon pour l’équipe du PSG. Pour le Bourguignon le visage de Thomas Tuchel le trahit, il est dans le calcul.

“C’est très malsain”, a commenté Guy Roux sur Europe 1. “J’ai l’habitude de bien scruter les visages à la télévision. Ca fixe. On pénètre dans le visage de l’homme. Tout le monde le sait. Et je trouve que depuis un certain temps Thomas Tuchel a un visage un peu faux. Avant il était le combattant, le malin qui avait fait un coup ou le malheureux qui avait perdu. Tout ça était sincère. Ces sentiments venaient du plus profond de lui-même. En ce moment il joue un rôle. Peut-être qu’il fait une guerre larvée, un peu diplomatique, à trois ou quatre bandes. Et dans ces cas là on oublie un peu le football. Le football est assez compliqué comme ça, avec une guerre ça ne va pas aller loin…”