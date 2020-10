Hand – Karabatic et Syprzak dans l’équipe-type de la 4e journée de Lidl Starligue

Ce samedi, le Paris Saint-Germain Handball recevait Toulouse dans le cadre de la 4e journée de Lidl Starligue. Et comme à leur habitude depuis le début de l’exercice hexagonal, les Parisiens se sont imposés avec un score large : 41-35. Une prestation qui a été marquée par deux hommes, tous les deux meilleurs buteurs des Rouge et Bleu durant cette partie avec 9 réalisations, Nikola Karabatic et Kamil Syprzak. Les deux joueurs figurent, d’ailleurs, dans l’équipe -type de la journée 4 de Lidl Starligue. Sur sa lancée, Kamil Syprzak apparait dans ce 7 majeur pour la seconde fois consécutive.