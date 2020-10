Handball – Belle victoire du PSG face à Cessons-Rennes (39-21)

Après un début de saison compliqué – avec notamment deux défaites en Ligue des champions – le PSG Handball affrontait Cesson-Rennes (2ème journée de Lidl Starligue) ce samedi soir avec pour objectif d’enchaîner un deuxième succès de rang en Championnat. Dans une rencontre à sens unique, les Rouge et Bleu se sont largement imposés avec un écart de 18 buts (39-21). Les Parisiens menaient déjà de 12 unités d’avance à la pause (19-7), avec notamment une belle performance du portier parisien, Vincent Gérard, qui a gardé sa cage inviolée pendant 15 minutes. Outre le gardien des Rouge et Bleu, Mikkel Hansen (7 buts) et Ferran Sole (6 buts) ont réalisé de belles prestations au Stade Pierre de Coubertin. Une victoire qui permet au PSG d’occuper provisoirement la place de leader, en attendant le résultat de Nantes ce dimanche. Pour son prochaine match, le PSG Handball affrontera Saint-Raphaël mardi prochain.

Face à Cesson-Rennes, le deuxième gardien du PSG Handball – Yann Genty – n’était pas présent sur la feuille de match en raison d’un test positif à la Covid-19. Le joueur a appris cette décision pendant son échauffement. “Les Parisiens ont aussitôt mis en isolement le gardien puis l’ont retiré de la feuille de match en accord avec les Bretons. Du coup, le PSG n’a joué cette partie qu’avec un seul gardien, Vincent Gérard”, précise Le Parisien sur son site internet.

Buteur du PSG Handball face à Cesson-Rennes