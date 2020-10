Handball – Gérard : “Nous avons réussi à poursuivre notre bonne série en championnat”

Après un début de saison compliqué notamment en Ligue des champions, le PSG Handball enchaîne les belles prestations en Lidl Starligue. Les Parisiens se sont imposés face à Toulouse ce vendredi soir (41-35), une quatrième victoire de rang en autant de rencontres disputées en championnat. Après le match, le gardien parisien, Vincent Gérard (qui a réalisé 13 arrêts face aux Toulousains), est revenu sur la victoire des Rouge et Bleu au Stade Pierre de Coubertin.

“Toulouse a été très efficace en attaque en première période. À cause de leur engagement et de leurs attaques rapides, nous avons eu du mal à prendre de l’avance. Nous terminons ce premier acte avec 3 buts d’avance ce qui est plutôt positif. La deuxième partie du match a été plus conforme à nos attentes, s’est exprimé Vincent Gérard sur le site officiel du PSG. Nous somme satisfaits parce qu’on avait pas mal d’absents, mais nous avons réussi à poursuivre notre bonne série en championnat. C’est très bien d’avoir pu intégrer de jeunes joueurs à notre succès ce soir. Ils découvrent le haut niveau et nous ça nous permet aussi de souffler dans une saison qui sera très longue.”

Pour son prochain match, le PSG Handball recevra Elverum en Ligue des champions (jeudi 15 octobre à 20h45). Les Parisiens devront s’imposer après deux défaites face Flensburg-Handewitt (28-29) et Meshkov Brest (31-32).