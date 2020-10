Handball – Nouvelle victoire du PSG contre Toulouse (41-35)

Le PSG Handball recevait ce vendredi soir Toulouse dans le cadre de la 4e journée de Lidl Starligue. Les Parisiens qui voulaient poursuivre leur sans-faute en championnat et ainsi consolidé leur première place au classement. Le début de match est serré, les deux équipes se rendent coup pour coup (8-8, 11e). Mikkel Hansen a d’ailleurs profité de ce début de match pour marquer son 1110e but en Lidl StarLigue. Le PSG va prendre l’avantage à la 19e minute (15-14) sans jamais la perdre jusqu’à la mi-temps. Le PSG va même mener de trois buts à la mi-temps (21-18). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Nikola Karabatic vont poursuivre leur domination, augmentant petit à petit son avance (27-21, 39e). Une avance qui ne va pas cesser d’augmenter pour atteindre les plus 9 à 10 minutes de la fin (37-28). Les Parisiens vont gérer la fin de match, continuer à marquer et maintenir une avance confortable pour finir tranquillement cette rencontre. Le PSG s’offre donc une quatrième victoire (41-35) en quatre matches de Lidl Starligue et conforte sa place de leader.