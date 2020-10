Handball – PSG / Skopje en Ligue des champions reporté pour cause de Covid-19

Ce mercredi soir, le PSG Handball devait affronter le Vardar Skopje – au Stade Pierre de Coubertin – à l’occasion de la 6ème journée de l’EHF Champions League. Finalement, cette rencontre n’aura pas lieu d’après les informations du Parisien. “Le match de Ligue des champions est repoussé à une date ultérieure en raison de plusieurs cas de covid au sein de l’effectif du club macédonien”, précise le quotidien francilien. Le Parisien ajoute que le PSG Handball a été mis au courant par l’EHF (fédération européenne) “à la mi-journée après les tests effectués hier soir et ce matin à Skopje.” Une information confirmée par le PSG quelques minutes plus tard via un communiqué. Les Rouge et Bleu précisent que “les billets déjà achetés pour cette rencontre restent valables.”

Depuis le début de la saison, trois matches du PSG Handball ont été reportés en raison du Covid-19. En plus de cette rencontre face à Skopje, la première journée de Ligue des champions face à Szeged, qui devait se tenir le 17 septembre dernier, a été repoussée à une date ultérieure. En championnat, le match face à Tremblay – qui devait se dérouler dimanche dernier – a également été reporté. Pour leur prochain match, les Rouge et Bleu affronteront Limoges samedi prochain (17h15).