Herrera : “C’est peut-être le groupe le plus fort du tirage”

Pour cette édition 2020-2021 de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devra se frotter, au sein de son Groupe H, au RB Leipzig, à Manchester United et à Basaksehir. Trois adversaires sur lesquels est revenu Ander Herrera au micro de Téléfoot. Et pour le milieu basque ce groupe est certainement le plus relevé de ce tirage au sort.

“C’est un groupe très très fort. Je pense que c’est peut-être le groupe le plus fort de ce tirage au sort. Mais on est prêt. On a fait une phase finale de Ligue des Champions fantastique en août. Maintenant, c’est un nouveau challenge. On connait très bien le RB Leipzig, Manchester United est un grand club qui a connu une progression depuis plusieurs saisons Et avec Istanbul Basaksehir ce ne sera pas facile car on sait que ce n’est jamais simple d’aller gagner en Turquie“, a exposé Herrera.