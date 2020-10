Herrera : "Je vais me battre pour mon équipe"

Ce mardi soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG retrouvera la Ligue des champions avec la réception de Manchester United dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes. Présents en conférence de presse après Thomas Tuchel, le milieu de terrain parisien, Ander Herrera, a évoqué cette rencontre face à son ancien club. Extraits choisis.

La victoire de Manchester United au Parc des Princes en 2019

Herrera : “Beaucoup de joueurs n’avaient pas eu l’habitude de jouer à cause des blessures. On n’avait pas beaucoup d’espoir avant le match mais on a gagné. Je pense qu’on avait fait un bon match au Parc des Princes (victoire 3-1). Maintenant, je suis un joueur du PSG et je profite ici, on fait une saison fantastique la saison passée. Si je joue le match, je vais le jouer avec le PSG dans ma tête et je vais jouer de la meilleure manière pour gagner les matches. C’était un bon souvenir pour moi mais c’est une ambiance différente. Je vais me battre pour mon équipe.”

Son ressenti sur Pogba

Herrera : “Je pense qu’il a tout. J’avais déjà dit qu’il n’y avait pas de milieu de terrain comme lui. Il a toutes les capacités, il peut attaquer, faire box to box, il a toutes les qualités. Je pense qu’il joue un peu plus bas qu’avant avec la signature de Bruno Fernandes. Il a toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais c’est vrai que lorsque tu vois la liste des joueurs pour le Ballon d’Or, normalement il doit jouer dans l’équipe qui gagne tout. Je pense que si MU a la capacité de se battre pour tous les titres, Pogba sera dans la liste pour les récompenses individuelles. Mais je répète, je suis un joueur du PSG et demain on combattra dans différentes équipes, on se combattra pour notre équipe et notre club.”

Le niveau actuel de Manchester United

Herrera : “Ce n’est pas juste de comparer les équipes et les coaches après l’ère Ferguson. Il était l’un des meilleurs managers de Premier League. C’est très différent. Surtout à l’époque, les équipes n’étaient pas au même niveau. Manchester est toujours l’une des meilleures équipes de la Premier League. Il y a plus de concurrence aujourd’hui. On ne peut pas comparer avec Ferguson. Par rapport à mon opinion, tout progresse. Ils ont signé de bons joueurs et ils sont en progrès.”

Un objectif de remporter la C1 cette année ?

Herrera : “Honnêtement, on parle de gagner demain. Ce n’est pas juste si on a l’unique objectif de gagner la C1. Ce n’est pas juste pour notre club et pour les autres équipes aussi. Il y a 10-12 équipes qui ont comme rêve de gagner la C1. Ce n’est pas possible de considérer une saison comme horrible si tu ne gagnes pas la C1. On a fait une saison exceptionnelle l’année dernière. On a le rêve et la possibilié de la gagner mais ce n’est pas juste d’être obligé de la gagner car il y a beaucoup d’équipes qui souhaitent la gagner. C’est un rêve, on va combattre avec notre coeur et notre tête mais ce n’est pas l’objectif de la saison, c’est mon avis.”