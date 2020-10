Herrera : “On doit maintenant gagner en Turquie”

Le PSG n’a pas bien entamé la nouvelle édition de la Ligue des champions. Opposés à Manchester United dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes, les Parisiens se sont inclinés face aux Red Devils (1-2) en fin de match. Une défaite logique suite à la mauvaise prestation des joueurs de Thomas Tuchel. En difficulté au milieu de terrain, Ander Herrera (noté 3/10 par la rédaction de CS) est revenu sur le changement tactique réalisé par le coach mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, en seconde période.

“On a marqué un but (csc de Martial, ndlr) et on a crée beaucoup d’occasions. David De Gea a fait 2-3 très bons arrêts. Et après, ils ont changé de système, le match a changé et ils ont marqué le deuxième but. Pour moi, ça c’est le résumé du match. On a eu beaucoup d’occasions en deuxième mi-temps et la possibilité de marquer et on ne marque pas, a déclaré Ander Herrera au micro de RMC Sport. Sa discussion sur le terrain avec Neymar en première période ? Ce dont j’ai parlé avec Neymar reste entre nous. On a parlé de la situation de l’adversaire et de notre situation pour mettre la pression. On parle beaucoup avant et après, c’est le football. On doit parler, si on ne parle pas, ça c’est un problème.”

Après la rencontre, Ander Herrera a également évoqué le prochain match européen face à l’Istanbul Basaksehir. “Comment faire pour se relever de cette défaite en C1 ? On doit être très attentifs car j’avais déjà dit que dans ce groupe on ne pouvait pas faire beaucoup d’erreurs. Je ne connais pas le résultat de l’autre match (victoire 2-0 de Leipzig face à Istanbul BB, ndlr). C’est pourquoi c’est difficile. On doit maintenant gagner en Turquie (28 octobre, ndlr). On n’a pas la possibilité de ne pas gagner. On doit combattre pour la qualification. Maintenant, on a du temps pour préparer et analyser ce match afin d’essayer de gagner le prochain.”