Ibrahima Diallo : “Abdou va s’accrocher, je n’en doute pas”

Acheté 32M€ par le PSG le 16 juillet 2019 au Borussia Dortmund, le défenseur Abdou Diallo a beaucoup fréquenté l’infirmerie. Il affiche tout de même 1588 minutes lors de sa première saison pourtant tronquée par la pandémie de coronavirus. Cette saison, l’axial pouvant évoluer à gauche doit s’étoffer afin de prendre du poids dans l’effectif du PSG. Son frère, Ibrahima – qui a été transféré de Brest à Southampton contre 15M€ – ne voit pas les choses autrement. “Ce n’est jamais facile quand tu as peu de temps de jeu, il y a un peu de frustration, forcément. Ce serait bizarre qu’il n’ait pas envie de plus jouer”, commente Ibrahima Diallo au sujet d’Abdou, dans L’Equipe. “Après, il n’est pas non plus malheureux. Il se sent bien au club. Inquiet non, pas du tout. À son poste, il y a beaucoup de concurrence, c’est un grand club, c’est normal. Ils ont fait une saison en C1 avec une équipe titulaire, à son poste on change peu. Mais c’est un bosseur. Il va s’accrocher, je n’en doute pas.“