Icardi : “C’est spectaculaire de jouer avec des joueurs de ce niveau !”

Le PSG s’est facilement imposé face au Nîmes Olympique lors de la 7e journée de la Ligue 1 Uber Eats (4-0). Les joueurs parisiens ont été très dominants lors de cette rencontre puisqu’ils ont tiré… 30 fois au but et ceci malgré les absences de Neymar Jr et de Mauro Icardi. L’international argentin, blessé au genou, devrait manquer la première rencontre de Ligue des Champions ce mardi face à Manchester United.

Interrogé par BeIn Sports, l’ancien Interiste est revenu sur son adaptation dans la capitale française et la cohésion au sein de l’effectif.

“Dès que je suis arrivé je me suis bien adapté. L’an dernier avec ma famille ça a été une année de transition. Car ma femme était restée en Italie avec les enfants qui avaient école. On ne savait pas si j’allais rester à Paris ou non car j’étais prêté au club. Une année faite d’allers et retours mais cette année on a décidé de tout ramener et démarrer une nouvelle vie ici. Je suis très content et bien adapté.

C’est spectaculaire de jouer avec des joueurs de ce niveau. Ce sont des joueurs importants dans le monde du football. C’est un plaisir et un honneur de jouer avec eux. Dans le vestiaire, en tant que personne, j’ai toujours dit en arrivant à Paris qu’il y avait un groupe très uni, un groupe incroyable, spectaculaire, ça se ressent sur le terrain mais aussi en dehors, on partage des moments ensemble, des dîners, des barbecues argentins qu’on prépare et c’est ce qui t’apporte en fin de semaine, quand le match arrive, une unité dans l’équipe. Tu l’as aussi en dehors des terrains (…) Je suis heureux.

Les objectifs ? Je suis venu à Paris pour gagner des titres. Je suis venu à Paris pour la Ligue des Champions. Cette année on est allé en finale et on n’est pas passé loin de la décrocher. Mais aujourd’hui, j’ai quatre années de plus dans le club. C’est le souhait de tout le monde, du président au dernier qui travaille dans le club, les supporters veulent aussi remporter ce trophée.”