Icardi poursuit sa récupération

Blessé au genou lors d’un entraînement du PSG durant la trêve internationale, Mauro Icardi souffre d’une “une lésion du ligament latéral interne du genou droit”, comme l’avait indiqué le club de la capitale dans un communiqué médical le 16 octobre dernier, sans donner de détails sur la durée d’indisponibilité du joueur de 27 ans. Le numéro 9 parisien a notamment manqué les rencontres face au Nîmes Olympique, Manchester United et le Dijon FCO et devrait probablement rater les déplacements à Istanbul Başakşehir (mercredi) et au FC Nantes (samedi). Sur son compte Instagram, l’international argentin a publié une vidéo de sa séance individuelle avec la description, “poursuite de la récupération de la meilleure façon !! On y est presque.” Bandé au genou droit, Mauro Icardi a retouché le ballon.

Demain en conférence de presse (17h45), Thomas Tuchel devrait donner plus de nouvelles concernant l’état physique de Mauro Icardi. L’entraîneur parisien devra déjà composer son équipe sans Julian Draxler (ischio-jambiers), Marco Verratti (cuisse), Idrissa Gueye (ischio-jambiers) Juan Bernat (genou) voire Leandro Paredes (ischio-jambiers) et Thilo Kehrer (adducteurs). De leurs côtes, Ángel Di María et Layvin Kurzawa (suspendus en Ligue 1) seront à la disposition de Thomas Tuchel.