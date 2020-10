Immobile : “Le montant du transfert de Florenzi… c’est cadeau !”

L’avant-centre de la Lazio Ciro Immobile (30 ans) a accordé un long entretien à France Football. Interrogé sur la signature d’Alessandro Florenzi au PSG, l’international italien se dit bluffé par le montant de l’option d’achat (9M€ en plus d’un prêt payant de 500.000€). “Quand on était en sélection début septembre, durant un déjeuner, il a dû s’empresser de finir parce qu’il venait de recevoir une importante nouvelle. Là, on a compris que c’était l’offre décisive du PSG”, raconte Ciro Immobile au magazine. “Il va apporter de la qualité. C’est un latéral qui maîtrise bien les deux phases, défensives et offensives. Vu le montant de son transfert, c’est cadeau !”

L’attaquant de la Lazio évoque, outre Florenzi, son ami depuis Pescara, Marco Verratti : “Celui que vous voyez à Paris c’est le Marco de toujours, il n’a jamais changé, je le vois quand on se retrouve en équipe d’Italie.” Enfin, on trouve une petite anecdote liée à Thomas Tuchel contée par Ciro Immobile. Les deux hommes s’étaient croisés le temps d’un stage de pré-saison en 2014 du côté du Borussia Dortmund. “Ses exercices me plaisaient bien mais il avait pris la décision drastique de se séparer des interprètes parce que pour lui les joueurs devaient parler allemand. Un jour il m’a convoqué dans son bureau, il m’a fait tout un discours. J’ai dit à Sokratis qui était avec moi et qui parlait un peu allemand : “Aide-moi, je n’ai rien compris, c’est comme s’il ne m’avait pas parlé!” (rire)