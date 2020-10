Infantino : “Je ne m’intéresse pas à la Superligue européenne”

Plus tôt dans la semaine, Sky News expliquait que la FIFA travaillait sur le projet d’une Première League européenne en collaboration avec la société JP Morgan qui concernerait 18 clubs venant d’Angleterre (avec 5 représentants), France, Allemagne, Italie et Espagne. Un projet de pas moins de 6 milliards d’euros qui pourrait voir le jour dès 2022. Mais Gianni Infantino – président de la FIFA – a fait savoir que ce projet ne l’intéressait pas. “En tant que président de la FIFA, je m’intéresse à la Coupe du monde des clubs (remaniée à 24 équipes et qui débutera en 2022), pas à la superligue“, lance Infantino dans une interview accordée au journal allemand Aargauer Zeitung dans des propos relayés par France Football. Pour moi, il ne s’agit pas du Bayern Munich contre Liverpool, mais du Bayern contre Boca Juniors. Liverpool a 180 millions de fans dans le monde. Flamengo a 40 millions de fans et 39 millions d’entre eux sont au Brésil. Liverpool a peut-être 5 millions de fans en Angleterre et 175 millions de fans dans le monde.”