Innocent : “Je suis très jeune et je dois continuer à travailler et progresser”

Barré par Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka (prêté cette saison au FC Cartagena), Garissone Innocent a décidé de partir en prêt – avec option d’achat – à Caen (Ligue 2) afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience. Le titi parisien est revenu sur son choix de rejoindre le Stade Malherbe cet été.

“Tout d’abord, avoir du temps de jeu, de pouvoir progresser. Je suis très jeune et je dois continuer à travailler et progresser, assure Innocent dans une interview accordée à Téléfoot avant d’avouer qu’il s’est inspiré de Descamps, Maignan ou encore Areola. Oui, je me suis servi de ces exemples là comme Rémy Descamps, Mike Maignan, Alphonse Areola. Ils sont partis en prêt, ils sont revenus, ils ont acquis de l’expérience au sein des clubs où ils ont pu jouer. J’ai voulu suivre les mêmes traces.”