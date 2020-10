Istanbul Basaksehir FK / PSG : les notes des Parisiens

Le PSG devait s’imposer face au champion de Turquie ce mercredi, il l’a fait (2-0) face à une équipe pas forcément simple à manœuvrer. Cela grâce à un nouveau doublé de Moise Kean. Le premier but d’une tête décroisée sur corner, le deuxième en récupérant un ballon dans la surface, en pivotant puis en frappant fort. L’international italien prêté par Everton ressemble à une bonne pioche. Sur les deux actions de but du PSG et beaucoup d’autres on a trouvé Kylian Mbappé qui aura fait office de poison, bien qu’orphelin de son compère Neymar, blessé au bout de 20 minutes. Son remplaçant, Pablo Sarabia, comme Angel Di Maria, n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Au milieu de terrain, cela aurait pu être un peu mieux. Mais d’autres satisfactions sont à signaler : Layvin Kurzawa qui montre un nouveau visage offensivement et défensivement. Le latéral gauche redevient juste techniquement, retrouve du coffre et de l’impact. La charnière centrale Danilo-Kimpembe a été relativement solide. Et bien sûr il y a Keylor Navas, toujours parfait quand il faut sauver les siens. Et le Costaricien a eu du travail ce soir.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (8) – Florenzi (4) – Danilo (7) – Kimpembe (7,5) – Kurzawa (7) – Di Maria (4) Herrera (4,5) – Marquinhos (6) – Sarabia (4,5) – Kean (8) – Mbappé (7,5)