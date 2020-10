Istanbul Basaksehir / PSG : annoncez votre pronostic

Après la défaite face à Manchester United (1-2) la semaine passée, le PSG se doit de l’emporter ce soir (18h55 heure française sur RMC Sport 1 et Téléfoot), au Stade Fatih Terim, face à l’Istanbul Basaksehir, à l’occasion de la 2ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel doit faire face aux absences de Juan Bernat, Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi, tous blessés. Mais le coach parisien peut compter sur les retours de blessure de Thilo Kehrer et Idrissa Gueye ainsi que sur Layvin Kurzawa et Angel Di Maria (suspendus en Ligue 1). Alors comment sentez-vous ce Istanbul Basaksehir / PSG ? Quel sera le score de ce match ? A vos claviers. Samedi dernier, PSGGRANDHUITHEXAGONE, Fladnag59, Cavanevendange, PSGagnant 2020 et Cez avaient annoncé ici la victoire 4-0 du PSG face au Dijon FCO. Félicitations !