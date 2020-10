Istanbul Basaksehir / PSG : les compositions officielles

Avec quelques absents (Juan Bernat, Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi), le PSG affronte l’Istanbul Basaksehir dans son antre (à 18h55 sur RMC Sport 1 et Téléfoot), à l’occasion de la 2ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. La victoire est impérative pour les Parisiens après la défaite face à Manchester United (1-2) la semaine passée. Et à quelques minutes du match, Thomas Tuchel et Okan Buruk ont délivré leurs compositions officielles pour cette rencontre. Et comme annoncé par le coach parisien en conférence de presse, Marquinhos débutera au milieu de terrain. De son côté, Danilo Pereira est associé à Presnel Kimpembe en défense centrale. Enfin, Angel Di Maria, Neymar Jr., Kylian Mbappé et Moise Kean s’occuperont de l’animation offensive des Rouge et Bleu.

Istanbul Basaksehir FK / PSG

Match de la 2e journée de la phase de poules de l’UEFA Champions League ce mercredi 28 octobre à 18h55 au Stade Fatih Terim | Arbitre : Ekberg (Sue) |Diffuseurs : RMC Sport 1 et Téléfoot

IBFK : Günok – Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo – Visca (c), Kahveci, Tekdemir, Topal, Türüc – Crivelli

Remplaçants parmi : Babacan, Kivanc, Kaldirim, Aleksic, Ba, Giuliano, Gulbrandsen, Ponck, Kaplan, Karakus

parmi : Babacan, Kivanc, Kaldirim, Aleksic, Ba, Giuliano, Gulbrandsen, Ponck, Kaplan, Karakus Entraîneur : Buruk