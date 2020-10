Istanbul BB doit se relancer contre Antalyaspor avant de recevoir le PSG

Vingtième sur 21 de la Süper Lig avec une victoire, un nul et trois défaites, le champion de Turquie en titre, le İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ou plus simplement Istanbul BB reçoit ce samedi à 18 heures Antalyaspor (4e). Le prochain adversaire européen du PSG, qui a battu Trabzonspor 2-0 la semaine dernière, voudra enchaîner avec un autre bon résultat en Championnat. Surtout après avoir perdu 2-0 à Leipzig mardi dernier en Ligue des champions. Hasan Ali Kaldirim et Nacer Chadli ne devraient pas être aptes pour ce match de Süper Lig. Okechukwu Azubuike, toujours blessé, est forfait. Le potentiel XI de départ de Başakşehir contre Antalyaspor : Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Giuliano, Visca, Ba. Match suivant : Istanbul BB / PSG mercredi à 18h55.