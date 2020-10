Jallet : “J’étais un peu déçu, j’ai trouvé le PSG un peu poussif”

Hier, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir (2-0) malgré une prestation poussive. Christophe Jallet a jugé la prestation de son ancienne équipe. “J’étais un peu déçu, j’ai trouvé le PSG un peu poussif. Je m’attendais notamment à une autre première période, avec plus de maîtrise et une vive réaction après la défaite de la semaine dernière face à Manchester, assure l’ancien latéral droit du PSG dans une interview accordée au Parisien. J’ai trouvé que ça avait été long à se dessiner. Il a fallu un coup de pied arrêté pour que Paris soit un peu plus tranquille, même si j’ai senti que les Turcs pouvaient être dangereux à chacune de leur offensive.“

Le nouveau consultant pour Téléfoot la Chaîne a enfin dévoilé ses tops et ses flops de cette rencontre.

“Kean a été efficace et décisif, même si on ne l’a pas vu en première période. Il fait deux fois le geste juste. Mbappé fait toutes les différences devant, on sent que les adversaires ont peur de lui. C’est le moteur offensif, note Jallet pour le quotidien francilien. La charnière centrale a tenu la route. Danilo est très performant dans les airs, Presnel s’est arraché, ils ont tenu la baraque même s’ils ont connu des situations dangereuses. Et évidemment, il y a Navas qui maintient l’équipe dans le match. Lui, c’est l’assurance tous risques ! […]Au milieu, je n’ai pas trouvé Marquinhos dans la forme de sa vie. Dans son attitude, il y a un truc qui ne va pas. Lui, qui a toujours un tempérament de vainqueur, n’avait pas sa grinta habituelle.”