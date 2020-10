Jérôme Arpinon ne veut pas que ses joueurs provoquent Neymar

Dans deux jours, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Nîmes dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre placée 48 heures seulement avant la fin de la trêve internationale. Pour cette rencontre le PSG risque d’avoir beaucoup d’absents. Neymar, qui a joué et marqué trois buts cette nuit avec le Brésil, n’est pas du tout sûr d’être dans le Gard. Mais si le Brésilien devait jouer, Jérôme Arpinon – coach de Nîmes – ne veut pas que ses joueurs provoquent le numéro 10 parisien.

“On est la meilleure équipe au fair-play, on est l’équipe qui fait le moins de fautes. Ce serait être petit bras. On ne va pas parler à Neymar. On ne rentre pas là-dedans, il faut être fair-play. On ne rentre pas dans ce vice-là“, assure Arpinon, dans des propos relayés par RMC Sport. “Parler c’est un signe de faiblesse. Si tu as confiance en tes qualités, tu n’as pas besoin de parler. Neymar peut être fatigué, te mettre un petit pont et une lucarne.“