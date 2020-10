Jérôme Rothen “traduit” ce que fait Thomas Tuchel

Le choix de Thomas Tuchel de placer contre Dijon Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale augure d’orientations nettes que Jérôme Rothen, consultant pour RMC, redoute pour l’équipe du PSG.

“Tuchel fait-il n’importe quoi ? Mais ce n’est pas une question, c’est une affirmation. Et ça ne date pas du match contre Dijon. Mettre Marquinhos en numéro 6 les saisons précédentes, c’était déjà une anomalie. Il préfère jouer derrière, lui-même le dit. C’est sa meilleure position. Tout le monde le sait. Mais dans tous les gros matches Thomas Tuchel l’a placé en n°6 parce qu’il est solide et intelligent à défaut d’être très bon. Il a beaucoup de lacunes dans l’orientation du jeu. Quand tu t’appelles le PSG, avec les moyens que tu as, jouer avec ce genre de joueur en n°6, c’est péché. Il a du mal à se retourner quand il est dos au jeu parce qu’il faut avoir les caractéristiques d’un vrai milieu de terrain. Il a toujours été face au jeu en évoluant en défense centrale. En le mettant en n°6 contre Dijon, Tuchel t’annonce qu’il va mettre Marquinhos à ce poste pour les gros matches. Alors déjà ça t’oblige à jouer avec trois milieux de terrain, ça veut dire qu’il faut trouver une complémentarité derrière, qui avec Kimpembe ? Pas Diallo qui est gaucher, je ne pense pas que Danilo Pereira fasse l’affaire derrière. Là, tu as très mal commencé ta Champions League et tu n’as toujours aucune certitude. Ou la seule c’est que tu vas jouer à trois au milieu et avec trois offensifs – Di Maria, Mbappé et Neymar – à qui tu vas dire de se démerder. Il faut traduire tout ce qu’il a expliqué Thomas Tuchel. Il a lâché, ça se voit sur le match contre Manchester United. Quand ton équipe est aussi amorphe et que tu vois un entraîneur allongé sur son banc et qui subit… Cela montre son investissement ! C’est grave !” a lancé l’ancien joueur du PSG sur les ondes.