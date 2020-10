Jesé Rodríguez au moins jusqu’à janvier au PSG

Jesé Rodríguez (27 ans) va rester au PSG au moins jusqu’à janvier et le prochain marché des transferts. Les différentes parties n’ont pas trouvé d’accord à l’amiable pour rompre le contrat qui court jusqu’au 30 juin 2021. L’attaquant canarien – acheté par le PSG 25M€ au Real Madrid en 2016 – qui n’a pas été inscrit sur la liste UEFA portera le numéro 35. Il est derrière Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Moise Kean dans la hiérarchie des attaquants. On le verra peut-être à Nîmes sur le terrain dans une semaine.