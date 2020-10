Jobard (Dijon FCO) : “Je me méfie de l’orgueil des bêtes blessées”

En attendant son match en Turquie face à l’Istanbul Basaksehir mercredi prochain, le PSG devra bien négocier sa rencontre face au Dijon FCO (samedi à 21h sur Canal Plus) à l’occasion de la 8ème journée de Ligue 1. Les Parisiens (2e, 15 pts) voudront enchaîner un cinquième succès de rang en championnat face à la lanterne rouge (20e, 2 pts). Et à 48 heures de cette rencontre, l’entraîneur du DFCO – Stéphane Jobard – s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Le coach dijonnais redoute notamment la réaction des Rouge et Bleu après leur défaite face à Manchester United en C1 (1-2).

“On est entre deux matchs de Ligue des Champions, on est un peu l’entremet. On connaît l’orgueil des champions, ils sortent d’une contre-performance contre Manchester United. Ils auront peut-être envie de montrer qu’ils sont toujours performants en championnat. On n’arrive peut-être pas dans les meilleures conditions face à eux. Ils auront peut-être l’envie de se racheter, je me méfie de l’orgueil des bêtes blessées. On s’attend à souffrir samedi soir. Quoiqu’il arrive, il faut se bagarrer, batailler au Parc des Princes, a déclaré Stéphane Jobard, dans des propos rapportés par le site officiel du DFCO. À quelle composition du PSG faut-il s’attendre ? En tous cas, je sais qu’il y aura une équipe compétitive malgré les absents. On a eu la même problématique l’année dernière en Coupe de France, cela ne nous a pas empêché d’en prendre 6 à domicile… On sait qu’il y aura de la qualité sur le terrain, des joueurs qui auront envie de prouver qu’ils méritent de se déplacer à Istanbul, ou de marquer les esprits pour la suite du championnat.”

Stéphane Jobard a également été questionné sur une possible mise en schéma défensive de son équipe, à l’image de nombreuses équipes venant au Parc des Princes. “Il y a des équipes qui se sont essayées à défendre avec beaucoup d’éléments défensifs, mais sur la durée tu t’époumones. Les Angevins s’y sont essayés, ils ont fini par en prendre 6… Donc te dire que tu vas te renforcer défensivement et que tu vas blinder, c’est compliqué car le talent individuel fait le reste dans les 20 derniers mètres. Ce qui est important, c’est de se donner des temps de récupération avec des possessions de balle un peu plus hautes. Quand les vagues reviennent sans cesse, l’édifice finit par s’écrouler. C’est pourquoi il faut être capable de garder le ballon sous pression et de le ressortir sous pression. C’est le principal challenge quand tu vas au Parc des Princes.”