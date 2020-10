Jobard : “Le score ne souffre d’aucune contestation”

Stéphane Jobard a vu son équipe de Dijon s’incliné lourdement sur la pelouse du Parc des Princes ce soir face au PSG (4-0). L’entraîneur dijonnais qui regrette que son équipe est rendu les armes dès la deuxième minute du match et l’ouverture du score de Moise Kean.

“Le score est juste globalement et ne souffre d’aucune contestation. Ce qui me gêne, c’est le timing des buts pris et le déroulement du match. Il y avait encore 2-0 à un quart d’heure de la fin, et on a une balle de 2-1. Puis on s’est beaucoup trop ouverts, regrette Jobard en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. […] On savait qu’il fallait faire preuve d’une concentration extrême, que les cinq premières minutes seraient déterminantes. Sur le premier but on ne peut pas dire que Kean soit gêné pour marquer… Donc, oui, cela m’interpelle. […]On rend les armes au bout de deux minutes… C’est très compliqué derrière.“