Juan Bernat poursuit sa rééducation et remarche (Réseaux sociaux)

Le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé sur la pelouse du Nîmes Olympique après un match bien maitrisé (4-0). Les hommes de Thomas Tuchel ont délivré une partie convaincante malgré de très nombreux absents. Si Neymar était au repos, Kurzawa et Di Maria étaient de leur côté suspendus et Danilo Pereira cas contact COVID-19, Marco Verratti, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Mauro Icardi et Juan Bernat garnissaient l’infirmerie parisienne. Le défenseur espagnol, gravement blessé contre l’Olympique de Marseille, ne devrait pas retrouver les terrains avant le printemps 2021.

En pleine rééducation, l’ancien joueur du Bayern Munich a partagé sur ses réseaux sociaux une de ses séances avec son kinésithérapeute et a pour la première fois pu marcher sans béquilles. Une étape importante pour “Juanito” qui est devenu un incontournable du PSG depuis 2018.