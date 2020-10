Kalimuendo : “Je n’ai pas hésité une seule seconde, je sais que c’est le bon choix”

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Arnaud Kalimuendo a été prêté dans la foulée au RC Lens avec option d’achat. Et selon la chaîne Téléfoot, “le PSG garde un contrôle sur le joueur.” En effet, le club artésien pourra acheter le Titi en fin de saison seulement si le club de la capitale donne le “feu vert”. De son côté, l’international U20 de l’Equipe de France aura l’opportunité de glaner un temps de jeu suffisant avec l’actuel 3e de Ligue 1. Sur le site officiel du RC Lens, Arnaud Kalimuendo (18 ans) est revenu sur sa signature avec les Sang et or.

“Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et cette belle équipe. Je n’ai pas hésité une seule seconde, je sais que c’est le bon choix. L’équipe tourne bien, est bien classée et propose de bons contenus, c’est toujours plaisant de faire partie d’une équipe qui aime jouer. Je suis vraiment impatient de porter ces nouvelles couleurs, a exposé Arnaud Kalimuendo après la signature de son prêt. Je suis un joueur rapide, plutôt efficace et sûr de ma technique, je dois m’améliorer au niveau du jeu aérien et dans la prise d’information et je sais qu’on va me faire travailler ces aspects pour continuer à progresser. Dans la vie, j’aime être entouré de mes potes et de ma famille, c’est important d’être bien entouré et de garder des liens, il faut savoir garder la tête sur les épaules et rester soi-même, simple, humble et profiter de chaque instant“, a déclaré Arnaud Kalimuendo au site officiel du RC Lens. Cette saison, le natif de Suresnes avait participé à une rencontre de Ligue 1 avec le maillot parisien. C’était face au RC Lens dans le cadre de la 2ème journée de championnat (défaite 1-0 du PSG).