Karabatic : “Chaque week-end, on doit se donner à fond pour gagner”

Ce samedi après-midi (à 17h), le PSG Handball enchaîne en Lidl Starligue avec un déplacement à Ivry, pour le compte de la 5ème journée de Championnat. Les Parisiens auront pour objectif d’enchaîner un cinquième succès de rang. Dans un entretien accordé à psg.fr, Nikola Karabatic a évoqué la forme actuelle des Rouge et Bleu.

“Une équipe plus en forme qu’il y a un mois ? Elle était déjà très bien. Contre Flensbourg (défaite 28-29), nous avons fait une bonne première période et nous étions en confiance jusqu’à ce que la machine se grippe, a déclaré Karabatic. Ça nous a apporté quelques doutes qui nous ont assailli jusqu’à la défaite face au Meshkov Brest (31-32). Derrière, nous avons su réagir et faire de belles prestations.”

Nikola Karabatic estime notamment que le championnat sera disputé cette saison. “Ça va se jouer sur des détails (…) Le niveau est encore monté d’un cran, donc il faudra qu’on soit au maximum pour aller chercher ce titre. Le match face à Ivry ? On doit, chaque weekend, se donner à fond pour gagner. C’est ce qui nous motive. Si on n’est pas concentré à Ivry, ça peut aller vite dans le mauvais sens…”